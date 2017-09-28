Ученые в четвертый раз зафиксировали гравитационные волны
2017-09-28 14:39
Ученые в четвертый раз зафиксировали гравитационные волны
Новые гравитационные волны были зафиксированы 14 августа.
На этой неделе ученые объявили, что в очередной раз зарегистрировали гравитационные волны, «рябь пространства-времени», вызванную слиянием двух черных дыр, которые находятся от нас в 1,8 миллиарда световых лет, передает Rus.Media. Новые гравитационные волны были зафиксированы 14 августа. Об этом сообщается в статье, принятой к публикации в журнале Physical Review Letters. Коротко о новый детектировании рассказывается в пресс-релизе LIGO.
Ранее ходили слухи о том, что детекторы зарегистрировали гравитационные волны от столкновения между нейтронной звездой и черной дырой или между двумя нейтронными звездами. Однако слухи не подтвердились, и, как оказалось, источником новых гравитационных волн было, как и в предыдущих случаях, столкновение двух черных дыр: одной — массой в 31 раз больше массы Солнца, другой — массой, превосходящей солнечную в 25 раз. Столкнувшись, они образовали черную дыру массой в 53 раза больше солнечной.
В этот раз гравитационные волны были обнаружены детекторами LIGO и Virgo. Последний присоединился к LIGO летом текущего года; он располагается недалеко от итальянского города Пизы в Европейской гравитационной обсерватории (EGO). В трех предыдущих случаях гравитационные волны регистрировались обсерваторией LIGO, чьи детекторы находятся в Луизиане и Вашингтоне (США). Хотя Virgo обладает меньшей чувствительностью, работая вместе, детекторы LIGO и Virgo способны лучше отследить источник гравитационных волн.
Астрономы в дальнейшем совершенствовать детекторы вплоть до осени 2018 года, когда начнется новый этап наблюдений.