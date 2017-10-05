Ученые США создали «клей» для заживления ран после операций
2017-10-05 16:22
Ученые США создали «клей» для заживления ран после операций
Согласно анонсу, с помощью него будет производиться заживления ран после проведенных операций.
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В США ученые создали «клей» супер-свойствами, передает Rus.Media. Согласно анонсу, с помощью него будет производиться заживления ран после проведенных операций.
Таким образом, у врачей будет возможность больше не накладывать швы после проведения операций. Раны будет затягивать изобретен клей. Как сообщается, особенно незаменим он будет после проведения операционных вмешательств во внутренние органы, такие, как, например, сердце или легкие.
Если после хирургических вмешательств в эти части человеческого тела швы накладываются стандартным образом, существенно повышается риск проникновения инфекции. Это во-первых, а во-вторых, ткани там настолько нежные, что даже самая тончайшая нить и опытный хирург способны их повредить. Кроме того, они постоянно сокращаются или расширяются, что делает применение нового эластичного клея при подобных операциях просто незаменимым.
В основу нового «чуда» возложена эластин, который содержит соединительная ткань человека, способен растягиваться. При этом, еще одним отличным качеством является то, что этот клей может рассосаться самостоятельно после заживления послеоперационных ран и не требует дополнительного обращения к врачам, чтобы его удалить.
Кроме того, сообщают некоторые СМИ, послеоперационные швы будут в несколько раз менее заметны по сравнению с теми, которые остаются после проведения привычных медицинских манипуляций.