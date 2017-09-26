Ученые смогли заглянуть в прошлое сверхновой звезды Тихо Браге
2017-09-26 11:55
Ученые смогли заглянуть в прошлое сверхновой звезды Тихо Браге
В ходе исследования ученым удалось опровергнуть общепринятую в науке точку зрения о том, вспышка на Тихо Браге имела связь с взрывом белого карлика.
В международном издании Nature Astronomy была опубликована статья с последними исследованиями европейских, американских, австралийских и российских ученых, передает Rus.Media. Она объясняет природу сверхновой звезды Тихо Браге (SN 1572). В ходе исследования ученым удалось опровергнуть общепринятую в науке точку зрения о том, вспышка на Тихо Браге имела связь с взрывом белого карлика, который имел массу, эквивалентную 1,4 массы Солнца, путем аккреции тесной двойной системе вещества звезды-партнера.
Сверхновые типа Ia являются довольно таки стандартными свечами в современном наблюдаемом космосе. На данный момент существует две теории. Первая говорит, что масса белого карлика растет в течение миллиардов лет. Этому способствует аккреция вещества звезды-партнера в очень тесном пространстве двойной системы. Масса будет расти до момента достижения ее предела Чандрасекара (1,4 массы Солнца), а после чего взорвется.
Также существует и вторая теория, которая говорит, что взрыв происходит во время слияния двух белых карликов в двойной системе компактного типа.
Недавние исследования предлагают совершенно иной подход к вопросу. Ученым стало известно, что вокруг сверхновой Тихо Браге образована большая ионизованная туманность, которая существует на протяжении 1 миллиона лет после взрыва раскаленного белого карлика. Эта область ионизированного газа называется сферой Стремгрена.
Астрономом Тихо Браге еще 445 лет назад была обнаружена сверхяркая звезда (SN 1572). Тогда ученый заметил, что светило сияет ярче Венеры, однако со временем ее яркость стала уменьшаться. Сейчас же исследователям стало известно, что Браге тогда стал свидетелем термоядерного взрыва белого карлика-вспышки сверхновых типа Ia.