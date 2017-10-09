Ученые сделали удивительное открытие в мантии Земли
09.10.2017 | Техно | Комментариев нет|
2017-10-09 13:31
Ученые сделали удивительное открытие в мантии Земли
В верхних слоях мантии Земли содержатся водород и жидкие углеводороды.
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Геологи обнаружили источник углекислого газа и воды в земной мантии, передает Rus.Media. Работа была опубликована в научном журнале Geology.
Проанализировав состав метаморфических пород, найденных в Гималаях, ученые из США и Индии пришли к выводу, что в верхних слоях мантии содержатся водород и жидкие углеводороды, из которых в дальнейшем могут образовываться углекислый газ и вода.
Отметим, что во время исследования, геологам удалось обнаружить алмазы, точное происхождение которых в породах офиолита неизвестно.