Ученые сделали сенсационное заявление о зарождении жизни на Земле
2017-09-28 11:54
Ученые сделали сенсационное заявление о зарождении жизни на Земле
Японские ученые доказали, что жизнь на Земле старше на полмиллиарда лет.
Японские геологи нашли на северо-востоке Канады залежи органических пород, которые свидетельствуют о том, что жизнь уже должна была существовать на Земле как минимум четыре миллиарда лет назад, передает Rus.Media.
Первые живые организмы появились на Земле во время архейской эры, и пока не существует общепринятой точки зрения относительно того, как и когда зародилась жизнь. На сегодняшний день есть несколько ископаемых свидетельств того, что микробы уже существовали в первичном океане Земли примерно 3,4 миллиарда лет назад, однако многие ученые считают, что жизнь могла зародиться гораздо раньше этой отметки.
Три года назад японские геологи нашли намеки на то, что жизнь уже существовала на Земле около 3,7 миллиарда лет назад, изучая образцы графита из Гренландии. В прошлом году ученые обнаружили первые однозначные свидетельства существования жизни в ту эпоху, а в 2015 году они нашли в Австралии приблизительные следы живых организмов, населявших океаны Земли 4 миллиарда лет назад. Недавно британские геологи нашли намеки на существование микробов, которые жили на Земле почти сразу после рождения планеты, 4,28 миллиарда лет назад.
Акидзуми Исида из университета Токио (Япония) и его коллеги открыли следы жизни в Гренландии, продолжили свои раскопки, пытаясь найти другие залежи графита, “слепленные” из останков первых живых организмов на Земле.
Эти залежи ученые искали по уже отработанной методике, изучая структуру, химический и изотопный состав древнейших пород Земли, сформировавшихся на древних континентальных платформ. Как правило, графит биогенного происхождения выдают две вещи – низкая доля “тяжелого” углерода-13 и особая структура его зерен, который включает в себя множество элементов, похожих по форме и размерам на клетки бактерий и архей.
Подобные залежи Исида и его единомышленники нашли на северо-востоке Канады, недалеко от города Сент-Джонс, столицы острова Ньюфаундленд. Внутри местных горных пород, которые сформировались примерно 3,95 миллиарда лет назад, ученые нашли множество мелких полостей, которые содержали в себе графит.
Это открытие заставило их расколоть примерно полторы сотни булыжников с Ньюфаундленда и подробно изучить изотопный состав этих включений и проанализировать их форму. В целом японские геологи нашли примерно три десятка месторождений графита, которые отвечали и того, и другого критерия их биологического происхождения.
Большое количество образцов графита позволило Исиде и его коллегам раскрыть некоторые детали того, как выглядела жизнь, что породило их, и в каких условиях оно жило. Например, достаточно высокие доли иттрия и других редкоземельных металлов указывают на то, что первые микробы Земле жили не в пресноводных озерах, а в соленой морской воде. Сегодня многие ученые сомневаются в этой идее, указывая на отсутствие в первобытном океане Земли многих критически важных элементов, таких как бор или марганец, присутствующих в большом количестве на суше.
Кроме того, низкая концентрация “тяжелого” углерода в этих залежах указывает на то, что эти бактерии питаются водородом или чистой органикой, используя их энергию для того, чтобы превращать молекулы углекислоты (CO2) в угарный газ и использовать его для синтеза аминокислот и других “кирпичиков жизни”.
Это, в свою очередь, подтверждает одну из популярных сегодня теорий о том, как выглядел Лука (LUCA), общий предок всех живых существ, что жил в окрестностях подводных вулканов или гидротермальных источников. Дальнейшие раскопки, как надеются японские ученые, помогут дополнить его портрет новыми деталями.