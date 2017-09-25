Ученые рассказали о мерах, которые заставляют женщин думать о сексе
2017-06-24 14:39
Ученые рассказали о мерах, которые заставляют женщин думать о сексе
Японские ученые провели уникальное исследование.
Японские ученые провели уникальное исследование на тему действия запаха самцов на мозг и тело самок. Результатом работы специалистов стал секрет работы мужских феромонов, которые заставляют женщин думать о сексе, передает Rus.Media.
По словам ученого из университета Токио Кадзусигэ Тухари, летучие вещества, способные сильно влиять на поведение животных даже в том случае, когда они впервые сталкиваются с ними. Специалисты предположили, что в мозге млекопитающих есть механизм, который соединяет центр обоняния данных веществ с корректным центром поведения.
На данный момент неизвестно, как сильно феромоны влияют на поведение людей. Однако совершенно очевидно, что они могут оказывать прямое воздействие на поведение мужчин и женщин. Японские ученые путем лабораторных исследований нашли в мышах область мозга, что отвечает за реакцию на действие феромонов. Благодаря этому открытию, в будущем Тухара и коллеги надеются приоткрыть завесу тайн над человеческой реакцией на действие данного вещества. Работа специалистов опубликована на страницах тематического издания Neuron.