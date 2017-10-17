Ученые рассказали, насколько сокращается продолжительность жизни из-за лишнего веса и курения
2017-10-16 19:55
Ученые рассказали, насколько сокращается продолжительность жизни из-за лишнего веса и курения
Ученые сделали неожиданное заявление.
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Ученые из эдинбургского Университета сделали неожиданное заявление, связанную с лишним весом, передает Rus.Media.
Оказалось, что один лишний килограмм веса сокращает продолжительность жизни на 2 месяца. По словам специалистов, это происходит потому, что лишний вес повышает риск развития заболевания коронарной артерии. При этом курение оказывает наибольшее влияние на сокращение жизни людей. Регулярное выкуривание пачки сигарет в день сокращает жизнь на 7 лет.
Исследование также выявило, что каждый дополнительный год, который человек тратит на обучение, продлевает продолжительность жизни на 11 месяцев.
Чтобы прийти к таким выводам, эксперты проанализировали 25 исследований из Европы, Австралии и Северной Америки, в которых принимали участие 606 059 человек. Оценив продолжительность жизни добровольцев, ученые установили, что избыточный вес и курение больше всего сокращают продолжительность жизни.
Что же касается генетики, то ген, который влияет на уровень холестерина в крови, может сократить продолжительность жизни человека на 8 месяцев, а вот ген, связанный с иммунной системой, может продлить жизнь примерно на полгода.