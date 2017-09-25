Ученые рассказали, каким будет мир без секса
2017-09-25 15:54
Ученые рассказали, каким будет мир без секса
Ученые провели новые исследования.
Американские специалисты рассказали, что будет с человечеством без сексуального влечения, передает Rus.Media.
Представители научного сообщества отмечают, что сексуальные отношения важны для человечества. По мнению ученых, секс выступает неким социальным и экономическим двигателем для общества, влияет на процесс его трансформации и развития.
Грегори Митчелл, доцент социологии из Колледжа Уильямса,который расположен в США, утверждает, что отсутствие сексуальной активности у большинства людей привело бы к мирового экономического спада, а также увеличение спроса на суррогатное материнство и потребность усыновления детей из стран, что развиваются.
Рэйчел Франклин из Университета Брауна отмечает, что отсутствие сексуального влечения приведет к общему уменьшению населения на планете. В итоге власть будет вынуждена вводить определенную систему принуждения, чтобы люди продолжали род. Полный запрет на противозачаточные средства – один из таких методов.