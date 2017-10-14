Ученые раскрыли главную причину мастурбации
2017-10-13 14:18
Ученые раскрыли главную причину мастурбации
Самоудовлетворение — не простая штука. Американские ученые выяснили главные причины мужской и женской мастурбации.
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Группа ученых из Америки выяснила почему люди мастурбируют, передает Rus.Media. Выводы специалистов говорят о том, что желание самоудовлетвориться связано с недостаточным количеством секса у мужчин и со стремлением получить дополнительное удовлетворение от близости — у женщин.
В исследовании приняли участие 7648 мужчин и 8090 женщин в возрасте от 18 до 60 лет. Среди добровольцев были проведены опросы, в ходе которых респонденты ответили, как часто мастурбируют, когда занимались самоудовлетворением в последний раз и насколько в нынешнее время удовлетворены своей половой жизнью. Анализ полученных данных обращал внимания на возраст, пол и наличие постоянного партнера у добровольцев.
Оказалось, что недовольны мужчины с нехваткой секса в своей жизни, склонны мастурбировать, компенсируя таким образом этот самый недостаток. При этом, чем чаще у женщины секс, тем чаще они прибегали к самоудовлетворению, как к дополнительной стимуляции. В этом случае мастурбация выполняла функцию, ответственную за дополнительное удовольствие.