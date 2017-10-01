Ученые провели межконтинентальную квантовую «телепортацию»
01.10.2017 | Техно | Комментариев нет|
2017-09-30 18:55
Ученые провели межконтинентальную квантовую «телепортацию»
Это удалось сделать с помощью первого квантового спутника связи «Мо-Цзы».
Китайские и австрийские физики впервые провели межконтинентальную «телепортацию» частиц и сеанс связи, защищенной на квантовом уровне, передает Rus.Media. Это удалось сделать с помощью первого квантового спутника связи «Мо-Цзы».
«Нам удалось передать квантовые ключи со спутника на Землю на дистанции 1200 км, связать две различные точки на поверхности планеты на аналогичной расстоянии, а также провести первые опыты с орбитальной квантовой телепортации», – сообщили в Китайской академии наук..
По словам ученых, эксперимент позволил улучшить качество связи по сравнению с оптоволокном в 20 раз.