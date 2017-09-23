Ученые предупредили о вреде гомеопатии
2017-09-23 10:26
Ученые предупредили о вреде гомеопатии
Использование гомеопатических продуктов может приносить большой вред.
Совет европейских академий наук – орган, представляющий академии наук разных стран, выпустил заявление, в котором подверг резкой критике гомеопатию и предупредил, что «реклама и использование гомеопатических продуктов может приносить большой вред», пишет Rus.Media
В 12-страничном документе Совет суммировала результаты научных исследований, обзоров и даже парламентских отчетов, которые показали бесполезность гомеопатических средств. Так, в нем приводится выдержка из отчета британского парламента, в которой подтверждается, что «системный обзор и мета-анализ окончательно продемонстрировал, что гомеопатические продукты работают не лучше, чем плацебо».
Важным пунктом европейской заявления стало утверждение о прямой вред, который наносит гомеопатия потребляют ее людям.
Утверждение о безопасности гомеопатии – один из главных аргументов ее адептов. Использование гомеопатических средств пациентом может препятствовать поиску более подходящего, доказательно обоснованного медицинского лечения. Кроме того, ее использование подрывает доверие людей к доказательной медицины, в случае если «лечение» оказывается бесполезным.
На основе приведенных данных совет выдала рекомендации странам-членам Европейского Союза относительно рекламы и продажи гомеопатических средств.
Так, национальные организации здравоохранения не должны покрывать затраты на гомеопатические средства и практики, «пока не будет продемонстрировано их эффективность и безопасность путем строгих тестов». Кроме того, любые гомеопатические средства должны обеспечиваться описанием действующих веществ и концентраций, в которых они присутствуют.