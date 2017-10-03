Ученые предсказали очередной конец света в 2017 году
2017-10-02 20:03
Ученые предсказали очередной конец света в 2017 году
23 сентября не состоялся конец света, точно также, как и в начале месяца.
Но астрономы и уфологи сообщают о 5 случаях, когда Землю может уничтожить астероид или же вторжение инопланетян, причем все они состоятся до конца 2017 года, передает Rus.Media.
Астроном Дэвид Мид утверждает, что конец света наступит 21 октября. Он уверен, что планета Х или как ее еще называют Нибиру, появится в поле зрения людей перед столкновением с Землей. Астрономы сопоставили данные Библии и движения астероидов и пришли к выводу, что еще один конец света может состояться 5 октября. В этот день на Солнце произойдет сильная магнитная вспышка, и человечество может не выдержать такого давления.
Теоретики заговора о конце света также утверждают о гибели населения планеты в середине ноября. Тогда к Земле приближается огромный астероид, который способен уничтожить США. кроме того, Армагеддон случится и в середине декабря. Если к тому моменту люди выживут, то они столкнулся с сотней гигантских НЛО.
Причем ученые не знают, что именно находится в тех объектах. Если это корабли пришельцев, то землян ждет вторжения, которое может закончиться поражением, уверяют уфологи.