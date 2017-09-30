Ученые поняли, что влияет на желание спать
2017-09-29 20:26
Ученые поняли, что влияет на желание спать
Ученые из Японии объяснили, почему человек хочет спать.
Коллектив ученых во главе с Йо Йоси решили проверить это явление. Они начали проводить эксперименты на мышах. Ранее они смогли узнать, что когда человек начинает спать, в ее организме вырабатывается аденозин, который является сигнальной молекулой, которая передает информацию между клетками в организме человека. Ученые решили проверить, что будет, если ввести аденозин в мозг мышей. После введения в мозг этого вещества, мышь сразу же засыпала. Интересно то, что введение вещества занурювало мышь в фазу глубокого сна, передает Rus.Media.
Ученые смогли ввести разработанный ими вирус в эти клетки, чтобы они смогли управлять сном грызуна. После яркой вспышки синего света мышь сразу же засыпала. Также они смогли определить, какая область головного мозга отвечает за сон. Ею оказалась зона возле “центра удовольствия” мозга, когда организм начинает засыпать, подает сигнал о том, что необходимо производить аденозин.