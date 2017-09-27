Ученые опровергли мифы о порно
2017-09-27 12:06
Ученые опровергли мифы о порно
Издание BBC опубликовало статью, в которой указало на исследования, которые опровергают мифы о порно.
Насилие
В 1970-х годах профессор криминологии Университета Копенгагена Берл Кутчінскій провел исследование, которое было призвано показать взаимосвязь сексуального насилия и порнографии. Измерения он провел в Дании, Швеции и Германии, где в то время легализовали порно. Результаты не выявили никакой корреляции, более того, численность некоторых видов сексуальных преступлений снизилось, передает Rus.Media.
Отношения
Просмотр порно уменьшает интерес мужчин к их сексуальных партнеров – так утверждалось в исследовании 1989 года. Психолог Ронда Балзаріні назвала его «чрезвычайно важным» для научной сферы. В ноябре прошлого года она провела аналогичный опрос и результаты оказались противоположными.
Во время эксперимента она демонстрировала мужчинам и женщинам три вида материалов: журналы с обнаженными представителями противоположного пола, с одетыми людьми и с абстрактным искусством. После демонстрации каждого издания она спрашивала респондентов, насколько те любят своего партнера.
Секс
Исследование 2010 года показало, что мужчины, которые смотрят порно, меньше довольны своей сексуальной жизнью, чем те, кто этого не делает. У женщин сложилась противоположная ситуация. Ученые предположили, что такие результаты вызваны обстановкой, в которой представители обоих полов смотрят ролики. Все дело в том, что женщины чаще всего любят смотреть эротические видео в компании своего любовника, в то время как мужчины предпочитают смотреть их в одиночестве.