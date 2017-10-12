Ученые определили, сколько минут секса нужно женщине для счастья
2017-10-11 19:38
Ученые определили, сколько минут секса нужно женщине для счастья
Наверное ты тоже давно хотел знать, сколько должен длиться секс, чтобы женщина чувствовала себя удовлетворенной и ее все устраивало. Ответ найден!
Подпишитесь на новости «UkrMedia» в Facebook или Twitter
Сексолог Кристен Марк Кентуккийского университета провела масштабное исследование, целью которого было вычислить наконец, сколько минут, с точки зрения женщины, секс должен продолжаться, передает Rus.Media. В исследовании приняли участие 15 тысяч человек. И вот что выяснилось.
В среднем женщине достаточно, чтобы половой акт длился 10 минут. Но это, повторимся, в среднем. А вот в идеале, как респондентки признались, им хотелось бы, чтобы секс длился от 15 до 20 минут.
Само собой, исследования Кристен Марк был далеко не первым. К примеру, в 2008 году аналогичный опрос был проведен учеными из Университета штата Пенсильвании. В тот раз оптимальной длительностью секса женщины признали 13 минут.
Кроме того, все в том же 2008 году канадские врачи-сексологи (совместно опять же с американскими) также занимались поиском ответа на этот животрепещущий вопрос. Результатом неустанных научных поисков стало исследования с мудреным названием «Представление американских и канадских врачей-сексологов о нормальной и аномальной задержки эякуляции. Сколько должен длиться половой акт», которое было опубликовано в The Journal of Sexual Medicine.
Для этого интересные врачи опросили несколько тысяч своих пациенток, которые считали, что у них все плохо с интимной жизнью. Женщины жаловались на то, что секс у них длится непростительно мало или же, наоборот, слишком долго (да, женщине угодить трудно).
В ходе опроса недовольных пациенток оказалось, что в среднем секс длится от 3 до 7 минут. Причем это еще и включая предварительные ласки! А им всего лишь хотелось, чтобы половой акт длился 12 минут. Тем не менее секс дольше 20 минут, как отметили все те же недовольные женщины, их также не устраивал.
Итак, запомни: ей важно, чтобы ты продержался больше 10 минут, но успел уложиться в 20!