Ученые определили самую высокую температуру в истории Земли
2017-09-19 20:47
Ученые определили самую высокую температуру в истории Земли
Представители научного сообщества объявили о том, что была зафиксирована самая высокая температура в истории Земли.
По данным ученых, удар древнего метеорита разогрев поверхность Земли до высокой температуры, передает Rus.Media.
Специалисты детально изучили фрагменты пород, отобранные на месте образования кратера Містестін, который расположен на полуострове Лабрадор в Канаде. Он образовался около 38 миллионов лет назад из-за падения метеорита.
Как известно, при ударе о поверхность остатки космических тел испаряются, поэтому следы столкновения удается найти не так часто. В этом случае эксперты смогли исследовать следы циркона, минерала, который постепенно превратился в куб окись циркония.
Смоделировав соответствующие условия, ученые выяснили, что подобное превращение возможно только при температуре выше 2370 градусов Цельсия.