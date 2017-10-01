Ученые оказались в шаге от создания «эликсира бессмертия»
2017-09-30 20:18
Ученые оказались в шаге от создания «эликсира бессмертия»
Известный американский геронтолог Брайан Кеннеди нашел способ замедлять процесс старения.
На протяжении веков главной мечтой человечества было создание «Эликсира бессмертия», который позволил бы продолжать жизнь вечно без процессов старения, передает Rus.Media. Известный американский геронтолог Брайан Кеннеди нашел способ замедлять процесс старения.
По заявлению самого ученого, он со своими ассистентами уже более трех десятков лет пытается понять, какие конкретные факторы в человеческом организме запускают механизм старения. Соответственно, профессор проводит многочисленные эксперименты на лабораторных животных и даже привлекает добровольцев. Недавно были обнаружены гены, которые с большой долей вероятности влияют на старение. Открытие специфических генов позволило ученому начать разработку препаратов, которые замедляют старение организма. В ближайшее время начнется цикл испытаний на добровольцах. Несмотря на эволюционную концепцию естественного отбора, когда живое существо ослабевает после репродуктивной фазы, в последние десятилетия значительно увеличилась продолжительность жизни. Это указывает на возможность поиска препаратов от старения и в этом направлении.