Ученые обнаружили в космосе шесть новых галактик
2017-10-15 08:02
Ученые обнаружили в космосе шесть новых галактик
Международная группа ученых открыла шесть новых галактик, которые сформировались около 800 миллионов лет после Большого взрыва.
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14 октября, новостное агентство Синьхуа сообщило о том, что китайские, американские и чилийские ученые совместными усилиями сделали прорыв в изучении эпохи реіонізації, передает Rus.Media. Ряд новооткрытых космических систем по меркам Вселенной сформировались совсем недавно, где-то в промежутке с 550 за 800 миллионов лет после Большого взрыва.
Так, например, возраст Солнца примерно пять миллиардов лет, при этом светило считается молодой звездой, способной еще несколько миллиардов лет производить энергию в том же режиме. Данные галактики могут помочь ученым узнать больше о процессы формирования первых звезд и планет. Международная группа ученых проводила свои исследования под руководством профессора КНТУ Ван Цзюньсяня. Специалисты в работе использовали обсерватории, которые находятся в Чили.