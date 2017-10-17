Ученые обнаружили планеты, которые могут оказаться обитаемыми
2017-10-16 13:03
Ученые обнаружили планеты, которые могут оказаться обитаемыми
Эти планеты расположены на относительно близком расстоянии.
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Если верить результатам последнего исследования ближайшей к нашей системе солнцеподібної звезды, у нее могут находиться четыре вероятно земплеподібні планеты, и, по мнению астрономов, которые проводили это исследование, по крайней мере два из этих миров могут быть обитаемыми, передает Rus.Media. Звезда Тау Кита находится «всего» в 12 световых годах от нас. Такое близкое расположение долгое время делало ее предметом интереса не только ученых, но и создателей научной фантастики и видеоигр. Однако, похоже, потенциал звезды в поддержании жизни теперь может рассматриваться не только с фантастической точки зрения.
В рамках работы группы ученых из Университета Хартфордшира под руководством Фабо Фенга на основе зарегистрированных крайне слабых колебаний в движении звезды Тау Кита вследствие влияния гравитационного пула более мелких астрономических тел было подтверждено наличие четырех экзопланет. Подтвердить наличие планет у звезды позволил метод доплеровской спектроскопии (или измерения радиальной скорости, или так называемого метода вобуляции), благодаря которому была отмечена изменение скорости движения звезды, что составляет около 30 см/сек. Ученые говорят, что если эффективность этого метода будет улучшен до точки, когда можно будет определять изменения в скорости до 10 см/с, то мы пройдем порог, при котором сможем с легкостью определять и отделять гравитационный пул экзопланет от обычных шумов в сигнале, произведенных звездными флуктуациями.
«Мы очень близко подобрались к правильному обзорных границ, необходимым для поиска землеподобных планет», — говорит Фенг.
«Наша возможность в определении таких слабых изменений является важным достижением в поиске аналогов нашей собственной планеты, и позволяет лучше понять разницу населенности таких экзопланет по сравнению с земной».
Обнаруженные командой Фенга миры включают две супер-Земли (планеты с массой, превышающей земную), находящиеся в пределах так называемой обитаемой зоны звезды Тау Кита. Это означает, что они находятся в таком регионе космоса, где не сильно жарко и холодно. То есть необходимые условия для поддержки на планетах воды в жидкой форме, а возможно, и для наличия жизни.
Две других, более компактных планеты находятся за пределами этой «комфортной зоны» и вращаются вокруг звезды намного ближе. И хотя наличие воды они поддерживать, скорее всего, не могут, они являются одними из самых компактных землеподобных планет, найденных у солнцеподобной звезды. Масса каждой из них всего в 1,7 раза больше массы Земли.
Следует отметить, что это не первый случай, когда в Тау Кита выявляют потенциально обитаемые миры. Та же команда ученых несколько лет назад объявила об обнаружении пяти планет, вращающихся вокруг этой звезды. Последнее же исследование, скорее, является поправкой к предыдущему. И на этот раз ученые уверены в своих выводах.
«С того времени мы существенно повысили чувствительность наших технологий и смогли исключить два сигнала, которые наша команда приняла за планеты тогда, в 2013 году», — говорит Микко Туоми, один из исследователей.
«Однако сколько бы не смотрели на эту звезду, все указывает на то, что возле нее находятся как минимум четыре каменистые планеты».
Наличие как минимум еще нескольких кандидатов в обитаемые миры, расположенных в относительном соседстве с нами, не может не радовать. Возможно, Тау Кита и находится гораздо дальше, чем окруженная нашими надеждами Проксима b (расположена в 4,2 световых года от нас), но она в то же время находится ближе, чем TRAPPIST–1, расположенная примерно в 39 световых годах от Земли.
И все же ученые говорят, что собирать чемоданы и отправляться к новому дому пока преждевременно. Уж очень там суровая среда. Плотное кольцо космического мусора, что окружает систему Тау Кита, может говорить о том, что имеющиеся там миры – обитаемые или нет – находятся под постоянной угрозой интенсивных бомбардировок астероидами и кометами. Но и это еще не все. Вполне возможно, что две рассмотренные планеты могут располагаться на самой границе обитаемой зоны Тау Кита. В таком случае потенциал обитаемости этих миров может быть еще ниже, чем изначально предполагалось.
Следующим шагом для ученых является попытка рассмотреть эти миры с помощью телескопов (а не только на графиках) и выяснить больше об их природе с помощью прямых наблюдений. До этого же момента история о реальный уровень потенциала населенности Тау Кита, как и раньше, остается вопросом обсуждений.