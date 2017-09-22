Ученые назвали тип внешности, склонен к случайным связям

despravda | 22.09.2017 | Техно | Комментариев нет

2017-09-20 12:51

Ученые назвали тип внешности, склонен к случайным связям
По мнению специалистов, люди с коротким и широким лицом более склонны к неверности.

Ученые из университета Ніпіссінгу в Канаде установили, какова внешность людей, наиболее склонных к случайным связям, передает Rus.Media. По утверждению экспертов, люди с коротким и широким лицом имеют большую вероятность быть неверными.

Полный текст исследования были обнародованы в издании Archives of Sexual Behavior.

Специалистами было проведено два исследования. До первого привлекли 145 студентов, которые имеют отношения. Все они прошли опрос, в котором указали особенности своего поведения с другими людьми и сексуального поведения.

Второе исследование предусматривало участие 314 человек, и каждый из участников был оценен с точки зрения степени неверности.

В результате ученые пришли к выводу, что связь между пропорциями лица и сексуальным поведением обусловлена, в определенной степени, уровнем гормона тестостерона во время полового созревания. При этом результаты служат показателем как относительно мужчин, так и в отношении женщин.

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