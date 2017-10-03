Ученые назвали список продуктов, которые снижают сексуальное желание

despravda | 03.10.2017 | Здоровье | Комментариев нет

2017-06-23 19:35

Ученые назвали список продуктов, которые снижают сексуальное желание
Ученые составили рейтинг продуктов антиафродизіаків.

Ученые провели новое исследование, в котором они составили рейтинги продуктов афродизиаков и антиафродизиаков, то есть вещей, которые увеличивают и снижают либидо.

В эти перечни включены очень популярные продукты. Первым в списке антиафродизиаков есть изготовленные из коровьего молока сыры, поскольку они могут иметь в своем составе антибиотики. Это потенциально может привести к изменению гормонального фона, то есть нарушение естественной выработки гормонов, в частности половых.

Второе место занимают газированные воды, которые вызывают сахарный диабет, обезвоживание, ожирение и при этом негативно влияют на уровень человеческого сексуального желания. В списке также упоминаются такие популярные продукты, как жареная картошка, чипсы, консервы и кофе, которые могут привести к импотенции и смене работы гормонов. Кроме этого, они вредят многим органам, неправильная работа которых влияет на половую систему человека.

Похожие записи

Об авторе

despravda