Ученые назвали список продуктов, которые снижают сексуальное желание
2017-06-23 19:35
Ученые назвали список продуктов, которые снижают сексуальное желание
Ученые составили рейтинг продуктов антиафродизіаків.
Ученые провели новое исследование, в котором они составили рейтинги продуктов афродизиаков и антиафродизиаков, то есть вещей, которые увеличивают и снижают либидо.
В эти перечни включены очень популярные продукты. Первым в списке антиафродизиаков есть изготовленные из коровьего молока сыры, поскольку они могут иметь в своем составе антибиотики. Это потенциально может привести к изменению гормонального фона, то есть нарушение естественной выработки гормонов, в частности половых.
Второе место занимают газированные воды, которые вызывают сахарный диабет, обезвоживание, ожирение и при этом негативно влияют на уровень человеческого сексуального желания. В списке также упоминаются такие популярные продукты, как жареная картошка, чипсы, консервы и кофе, которые могут привести к импотенции и смене работы гормонов. Кроме этого, они вредят многим органам, неправильная работа которых влияет на половую систему человека.