Ученые назвали простой способ избежать инфаркта
2017-10-10 09:02
Ученые назвали простой способ избежать инфаркта
Калорийный завтрак оказывает благотворное влияние на организм и снижает риск развития сосудистых заболеваний.
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Группа испанских медиков и ученых заявила о том, что регулярные завтраки помогают значительно уменьшить риск сердечно-сосудистых заболеваний, передает Rus.Media .
Издание сообщает, что Центр по вопросам сердечно-сосудистых заболеваний Carlos III провел исследования и медицинские разработки в сфере раннего выявления атеросклероза.
По мнению ученых, если завтрак содержит менее 5% от рекомендуемого ежедневного потребления калорий, это увеличивает вдвое шансы получить атеросклеротические поражения.
При этом калорийный завтрак оказывает благотворное влияние на организм и снижает риск развития сосудистых заболеваний.
Идеальный завтрак, по мнению ученых, должен содержать кофе, молоко или йогурт, хлеб из цельного зерна с томатом и оливковым маслом, фрукты.