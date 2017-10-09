Ученые назвали лучший способ сообщить плохую новость
2017-10-08 21:14
Ученые назвали лучший способ сообщить плохую новость
Люди, которым приходится услышать плохую новость, больше всего ценят в сообщении о ней ясность и прямоту.
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Люди предпочитают, чтобы им сообщали плохие новости прямо и откровенно, выяснили ученые из США, сообщается на сайте университета Бригама Янга в штате юта , передает Rus.Media .
Исследование провели Алан Меннинг из университета Бригама Янга и Николь Амар из университета Южной Алабамы. Они “сообщали” 145 участникам эксперимента различные плохие новости, прибегая при этом к различным формулировкам. Потом они просили испытуемых оценить, насколько каждое сообщение было ясным, тактичным, прямым, честным, конкретным и уместным, а также сказать, какая из этих характеристик была для них самой важной.
Выяснилось, что люди, которым приходится услышать плохую новость, больше всего ценят в сообщении о ней ясность и прямоту. Если сообщение касалось физических фактов – например, “вы умираете”, – подопытные предпочитали, чтобы им говорили об этом прямо и без попытки как-то смягчить ситуацию. “Когда у вас рак, то вы скорее предпочтете, чтобы врач сказал бы об этом сразу, а не ходил бы по кругу и вокруг”, – пояснил Меннинг.
Когда же неприятное сообщение касалось социальных взмаємин, например “Нам стоит расстаться” или “Вы уволены”, то люди воспринимали его лучше после минимальной подготовки со стороны собеседника.
“Сразу говорить “Нам стоит расстаться”, пожалуй, слишком резко, перед этим лучше произнести фразу вроде “Нам надо поговорить”, чтобы человек успел осознать, что ее ждут плохие новости”, – сказал Меннинг.