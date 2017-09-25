Ученые назвали лучший напиток от похмелья
2017-09-25 10:43
Ученые назвали лучший напиток от похмелья
Если ваши выходные прошли слишком весело, то надо знать, как бороться с последствиями веселья.
Медики из Китая провели серию экспериментов, чтобы определить, какое средство является наиболее эффективным в борьбе с похмельем. Оказалось, что это можно найти почти в каждом доме. Не стоит пугаться, ведь специалисты из Университета Сунь Ятсена в Гуанчжоу исследовали различные напитки, которые спасают от последствий употребления алкоголя, передает Rus.Media.
После длительных тестирований, ученые пришли к выводу, что лучше всего пить газированную воду с лаймом или лимоном.
“Газированная вода с кислотным вкусом имеет уникальные компоненты, которые помогут организму скорее справиться с похмельем. Она быстро выводит алкоголь и помогает человеку лучше чувствовать себя во время похмельного синдрома” , – объясняют врачи.