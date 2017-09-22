Ученые назвали лучшее место для секса
22.09.2017 | Техно | Комментариев нет|
2017-09-19 22:10
Ученые назвали лучшее место для секса
Согласно данным исследования, которое провели ученые из США, 48% жителей Соединенных Штатов мечтают о сексе в автомобиле.
На втором месте с 33% голосов – кровать, передает Rus.Media. Заняться любовью в лесу не против 27% опрошенных, а в общественном месте страсти готовы отдаться 23% респондентов.
Также во время исследования ученые узнали, что большинство опрошенных мужчин (88%) хотели бы заняться сексом в кабине самолета.
Соответственно, если вы хотите разнообразить вашу сексуальную жизнь и имеете собственное авто – исправляйте ситуацию 😉