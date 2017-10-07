Ученые назвали дату следующего большого звездопада
2017-10-07 09:19
Ученые назвали дату следующего большого звездопада
Природное явление продлится с 6 по 10 октября.
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С 6 по 10 октября наша планета окажется на пути ежегодного метеорного потока под названием Драконіди, передает Rus.Media. В ночь с 8 на 9 октября он достигнет пика активности, поэтому жители Земли смогут наблюдать за впечатляющим звездопадом.
Астрономы утверждают, что метеоры этого потока разлетаются далеко по небу, они очень яркие, очень медленные и красноватые. Драконіди в отличие от других метеорных потоков летят попутным курсом относительно нашей планеты, поэтому скорость их вхождения в земную атмосферу относительно невысокая – около 20 км в секунду. Этим и объясняется красноватый цвет – они просто не успевают раскалиться добела. Фотографии с ними получаются прекрасные. Обычно за пару минут можно засечь хотя бы один метеор с Драконід.
Предсказать их количество за момент времени очень тяжело – в прошлые годы ученые не раз ошибались, предрекая слишком слабую активность потока. Однако случалось и так, что при прогнозируемом количестве 15-20 вспышек их количество достигало около 300 за минуту! В этом году астрономы обещают, что можно будет увидеть от 20 до 100 метеоров в час.