Ученые назвали 5 частей тела, которые скоро исчезнут
2017-10-05 16:34
Ученые назвали 5 частей тела, которые скоро исчезнут
По словам специалистов, эти части тела уже давно потеряли актуальность для современного человека.
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Группа международных ученых проанализировали анатомию человека и назвали пять частей тела, которые совсем скоро исчезнут, передает Rus.Media. По словам специалистов, эти части тела уже давно потеряли актуальность для современного человека.
Ученые утверждают, что со временем у человека пропадет долгое ладонная мышца, так как она совершенно бесполезна для современного человека. С ее помощью древние люди цепко хватались за ветки, но сейчас у человечества нет такой необходимости. Также сотрется и копчик, на котором раньше у древнего человека находился хвост для равновесия. Ученые говорят, что в будущем у человека станет гораздо меньше волос на теле, так как нет необходимости за помощью волосяного покрова контролировать температуру тела.
Пропадут и зубы мудрости, которые раньше помогали человеку пережевывать тяжелую пищу, а сейчас только доставляют неудобства. Кроме того, исчезнут и носовые пазухи, так как для современного человека они являются ненужными.