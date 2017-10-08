Ученые нашли связь между числом партнеров до брака и вероятностью развода
2017-10-08 12:11
Ученые нашли связь между числом партнеров до брака и вероятностью развода
Все не так, как ты думал!
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Несмотря на то что девственность уже не является необходимым «приданым», которую должна предоставить женщина, вступая в брак, как было еще сто лет назад, мужчины предпочитают, чтобы на тот же вопрос женщина не только отвечала «Ты у меня второй, милый», но и могла подтвердить это на детекторе лжи, передает Rus.Media.
Это льстит нашему самолюбию, к тому же возникает непонятная уверенность, что такая женщина не будет заигрывать с нашими друзьями и ее можно без страха оставлять наедине с сантехником, который пришел починить кран.
Так вот, представь себе, ученые решили проверить, действительно ли так обстоят дела. Исследования, проведенные в Университете штата Юта (США), показали, что связь между количеством добрачных партнеров женщины и вероятностью развода действительно есть. Но дело совсем не так, как ты, скорее всего, думал. Оказалось, что самая высокая вероятность расстаться — у женщин, имевших одного партнера к свадьбе.
Николас Вольфингер, профессор из Университета Юты и профессор Кафедры социологии университета, опросил 10 000 женщин и составил график, где по оси Х — количество партнеров, а по оси Y — количество разводов.
Оказалось, что выше всех количество разводов у женщин с одним партнером — 30%.
В целом таблица выглядит следующим образом:
1 партнер — 30%
2 партнера — 14%
3 партнера — 11%
4-5 партнеров — 18%
6-9 партнеров — 14%
От 10 партнерах и выше — 18%
К сожалению, ученые не дали четкого объяснения этому феномену, кроме достаточно очевидного, что женщины сравнивают мужчину со своим бывшим. Так что, когда в следующий раз услышишь сакраментальное «Ты у меня второй», будь начеку!