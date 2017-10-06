Ученые нашли подо льдом остатки неизвестных науке существ возрастом 120 тысяч лет
2017-10-06 09:59
Ученые нашли подо льдом остатки неизвестных науке существ возрастом 120 тысяч лет
Ученые заявили, что гигантский айсберг, который откололся от антарктического ледника Ларсена в июле 2017 года, открыл целую экосистему, — неизвестной и древней, — которую необходимо изучать как можно скорее, пока она не исчезла.
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Как подчеркивают исследователи, морская вода и дно площадью 5800 квадратных километров, которые ранее были скрыты под ледником, содержат в себе живых существ, которые были заперты в этом регионе на протяжении 120 тысяч лет.
В то же время ученые не могут реагировать быстро, потому что исследовательские суда бронируют за несколько месяцев или даже лет вперед.
Ближайшая экспедиция к леднику Ларсена запланирована на март 2019 года, тогда исследователи смогут изучить новую экосистему.