Ученые нашли лучшую замену секса
2017-10-02 19:43
Ученые нашли лучшую замену секса
Представители научного сообщества сделали новые заявления.
Американские ученые выяснили, что шопинг способен приносить больше удовольствия, чем секс, передает Rus.Media.
Эксперты из организации MyndPlay разделили людей на две категории, сумев понять основную направленность “вдохновений покупателей”.
К первой отнесли посетителей магазинов, которые стараются купить вещи, чтобы подчеркнуть свою индивидуальность. В то же время во вторую группу попали люди, которые стараются следовать модным тенденциям.
Выяснилось, что 84% покупателей первой группы получают во время шоппинга больше удовольствия, чем во время секса или победы в различных соревнованиях. Вторая же категория посетителей бутиков чувствует физическую усталость от походов за покупками.
Подобные выводы ученые сделали на основе результатов анализа мозговых гамма-ритмов.