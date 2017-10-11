Ученые нашли еще один аргумент в пользу того, чтобы оставаться холостым
2017-10-11 17:58
Ученые нашли еще один аргумент в пользу того, чтобы оставаться холостым
Семейная жизнь — это, конечно, прекрасно, но не ценой собственного здоровья.
Подпишитесь на новости «UkrMedia» в Facebook или Twitter
Думаешь связать себя узами Гименея (или как там зовут бога, который отвечает за связи) и жить с одной женщиной долго и счастливо, плодясь и размножаясь?
Подумай хорошенько!
Ведь кроме очевидных плюсов холостой жизни, вроде бы беспорядочных связей и холодного вечера, ученые только что назвали третий. Оказалось, что оставаться стройным тебе помогает именно холостое жизни.
В последнем номере научного журнала «Социальная наука и медицина» были опубликованы результаты исследования, которое проводилось в стенах Школы менеджмента британского Университета Бата. Ученые хотели выяснить, как вступление в брак и появление потомства влияют на фигуру мужчины. Выяснилось, что самым плачевным образом.
У мужчин, которые состоят в браке и имеют детей, индекс массы тела в среднем выше, чем у их холостых соплеменников. Кроме того, они быстрее набирают лишний вес. Все эти данные ученые приняли, проанализировав изменения в личной жизни и в личной весе 8729 мужчин, наблюдение за которыми велась с 1999 по 2013 год.