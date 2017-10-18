Ученые NASA опровергли слухи о том, что сотни НЛО летят к Земле

despravda | 18.10.2017 | Техно | Комментариев нет

2017-10-18 14:43

Ученые NASA опровергли слухи о том, что сотни НЛО летят к Земле
По словам астрофизиков, ученые перепутали обычный метеорит с неопознанными летающими объектами.

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Недавно ученые американского космического агентства NASA опровергли информацию о том, что в декабре текущего года сотни НЛО нападут на Землю, передает Rus.Media. По словам астрофизиков, ученые перепутали обычный метеорит с неопознанными летающими объектами.

Специалисты NASA официально опровергли информацию ученых, которые распространили информацию, что пришельцы в конце года прибудут на Землю, чтобы уничтожить человечество. Дело в том, что ученые со спутников разглядели странные объекты, которые взяли за сотни НЛО. Однако специалисты NASA внимательно изучили снимки и заявили, что имеют дело с метеоритом, который приближается к Солнечной системе.

Таким образом, очередного конца света не будет и инопланетная космическая угроза не состоится. На данный момент, ученые NASA изучают огромный метеорит и траекторию его движения по отношению Земли.

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