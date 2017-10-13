Ученые доказали: грызть ногти — полезно!
2017-10-11 12:07
Ученые доказали: грызть ногти — полезно!
Как хорошо, что государственные гранты тратятся на действительно полезные вещи.
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Всю жизнь нам твердили, что грызть ногти вредно, таким образом в наш организм попадают миллиарды бактерий, передает Rus.Media. По последним исследованиям, дело обстоит совсем иначе!
Нет, микробы не выпрыгивают у тебя из рта в попытке спастись, но то, что они остаются, как раз и хорошо!
Исследование, опубликованное в журнале Pediatrics, выяснило, что дети, которые чаще грызут ногти или сосут большой палец, реже болеют астмой, не склонны к аллергии и в целом имеют более крепкую иммунную систему. Руководитель исследования профессор Мальком Сирс, исследователь Института по респираторному здоровью в Медицинской школе Университета Макмастера в Онтарио (Канада), считает, что бактерии, регулярно попадающие в организм, тренируют иммунитет и, по сути, помогают бороться с инфекциями.
Исследователи говорят, что полученные ими результаты — еще один пример того, что называется гигиенической гипотезой. То есть, говоря языком простых смертных, идея о том, что чрезмерное очищение и предотвращение воздействия микробов на человека в детстве может увеличить риск развития у него аллергии.
Чтобы не быть голословными, ученые исследовали 1000 детей в возрасте 5, 7 и 9 лет и изучили их привычки. В 13 лет им были проведены тесты на аллергию. В группе детей, которые регулярно грызут ногти, аллергиков оказалось на 11% меньше.
К сожалению, эта привычка и имеет множество недостатков — наверное тебе уже озвучивали мама, жена или психоаналитик. Так что, если этой привычки у тебя нет, то обзаводиться ей не стоит. А если есть, просто знай, что от нее все-таки есть польза.