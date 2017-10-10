Ученые доказали, что куннилингус полезен для здоровья
2017-06-21 04:29
Ученые доказали, что куннилингус полезен для здоровья
Ученые настоятельно рекомендуют мужчинам не раздумывать и доставлять женщинам удовольствие, которое полезно для здоровья.
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Исследователи из Университета штата Нью-Йорк доказали, что куннилингус полезен для здоровья. Причем не только для женского, но и мужского. Оральный секс помогает предотвратить развитие рака и ряда сердечных заболеваний, передает Rus.Media.
Для эксперимента ученые обратились к лесбийских и гетеросексуальных пар. Одну половину «подопытных» попросили как можно чаще заниматься оральным сексом, а другую — избегать его. Так вот, уровень стресса и тревоги был значительно ниже в первой группе!
Виной тому гормоны окситоцин и дегидроэпиандростерон, выработка которых повышается во время куннилингуса у обоих партнеров. Первый, дегидроэпиандростерон, замедляет старение, повышает мозговую активность и придает сил. Он также снижает риск заболеть болезнью Альцгеймера.
Окситоцин называют гормоном любви. Его выделение делает нас более привлекательными в глазах партнеров.
Повышение уровня этих двух гормонов препятствуют развитию рака и сердечно-сосудистых заболеваний! Более того, окситоцин помогает справиться с головной болью и нормализовать сон.