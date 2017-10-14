Ученые доказали, что домашняя уборка продлевает жизнь
2017-10-14 11:11
Ученые доказали, что домашняя уборка продлевает жизнь
В исследовании ученых приняли участие более 140 тысяч добровольцев из 17 стран.
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Ученые доказали, что любая ежедневная физическая активность общей продолжительностью 150 минут в неделю продлевает жизнь, передает Rus.Media.
Причем вид активности абсолютно не принципиальный. Это может быть как тренировки в зале, так и пешая прогулка или уборка дома.
В исследовании ученых приняли участие более 140 тысяч добровольцев из 17 стран в возрасте от 35 до 70 лет. Результаты наблюдения показали, что у тех людей, которые активно двигаются не менее 150 минут в неделю, риск смерти в целом снижается на 28%, а вероятность смерти от заболеваний сердечно-сосудистой системы снижается на 20%.
Основной вывод ученых: полезен любой вид активности. Для нашего тела не нужен дорогой абонемент в спортзал. Прогулка может быть такой же полезной, как и час работы в саду или мытье полов. Об этом заявил руководитель исследования, профессор Скотт Лир из больницы Святого Павла в Ванкувере.
Эксперт советует заменить кофе-брейк прогулками, а еще наполовину сократить время, которое обычно посвящают просмотра сериалов.
А какие-то короткие дистанции лучше преодолевать пешком или на велосипеде, чем на общественном транспорте.