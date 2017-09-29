Участок трассы Киев – Харьков будет ремонтировать повторно: итальянцы не справились
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2017-05-06 17:14
Участок трассы Киев – Харьков будет ремонтировать повторно: итальянцы не справились
«Укравтодор» повторно объявил тендер на проведение капремонта автомобильной дороги М-03 Киев-Харьков-Довжанский на участке Лубны-Полтава, на котором раньше должна была проводить работы итальянская компания Todini.
Ранее работы на трассе Киев – Харьков между Лубнами и Полтавой проводила итальянская компания Todini, контракт с которой был расторгнут из-за неудовлетворительного качества и скорости ремонта.
Согласно тендерной документации, компании принимают участие в торгах должны показать среднегодовой строительный оборот на уровне 135 млн долларов в качестве главного подрядчика в течение последних пяти лет (2012-2016 годы), пишет издание «Пассажирский транспорт».
На роль главного подрядчика смогут претендовать компании, которые не меньше пяти лет успешно выполняли строительные контракты: минимум два контракты минимальной стоимостью 48 млн долларов каждый и один контракт минимальной стоимостью 96 млн долларов. Все предложения должны включать обеспечение в сумме 1,2 млн долларов. Заявки для участия в тендере принимаются до 15 июня этого года.
Стоит отметить, что проект реализуется за счет средств кредита Всемирного банка в рамках Второго проекта улучшения дорог и безопасности движения в Украине.
Контракт с Todini был заключен в январе 2013 года, работы должны были быть завершены еще в сентябре 2014 года. Однако, компания – подрядчик завезла на территорию Украины в несколько раз меньше техники, чем было заявлено в договоре.
Кроме того, Todini стала «имитировать» выполнение работ на объекте и шесть раз переносила дату ввода участка в эксплуатацию. В конце апреля 2016 года подрядчик заявил о прекращении любых ремонтных работ.