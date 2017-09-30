Участник шоу “Взвешенные и счастливые” рассказал о своем прошлом
30.09.2017 | Социум | Комментариев нет|
2017-09-30 14:22
Участник шоу “Взвешенные и счастливые” рассказал о своем прошлом
Бил молотком по ногам, рукам и спине.
Участник шоу нового сезона шоу “Взвешенные и счастливые” Гарик рассказал, как его жестоко избивал отец.
Такое признание он сделал в пятом выпуске седьмого сезона шоу, пишет Rus.Media.
По его словам, отец бил его молотком по ногам, рукам и спине.
Гарик во время тренировки также рассказал о своем тюремном прошлом. По его словам, впервые он попал в тюрьму именно за драку с молотком.
“В тюрьме нужно быть сильным. Слабохарактерный там ломается быстро”, – сказал мужчина.
В этот раз участники могли делиться бонусами и антибонусами, заработанными во время первого испытания с чужим партнером.