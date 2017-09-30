Участник шоу “Взвешенные и счастливые” рассказал о своем прошлом

despravda | 30.09.2017 | Социум | Комментариев нет

2017-09-30 14:22

Участник шоу “Взвешенные и счастливые” рассказал о своем прошлом
Бил молотком по ногам, рукам и спине.

Участник шоу нового сезона шоу “Взвешенные и счастливые” Гарик рассказал, как его жестоко избивал отец.

Такое признание он сделал в пятом выпуске седьмого сезона шоу, пишет Rus.Media.

По его словам, отец бил его молотком по ногам, рукам и спине.

Гарик во время тренировки также рассказал о своем тюремном прошлом. По его словам, впервые он попал в тюрьму именно за драку с молотком.

“В тюрьме нужно быть сильным. Слабохарактерный там ломается быстро”, – сказал мужчина.

В этот раз участники могли делиться бонусами и антибонусами, заработанными во время первого испытания с чужим партнером.

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