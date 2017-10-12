Убойные свадебные снимки, которые можно было не делать
12.10.2017 | Социум | Комментариев нет|
2017-10-12 10:55
Убойные свадебные снимки, которые можно было не делать
Эта подборка рассмешит вас на целый день!
Подпишитесь на новости «UkrMedia» в Facebook или Twitter
Горе-фотографы иногда делают настолько неудачные снимки, что их можно выбросить в помойку, потому что в фотоальбоме место им вряд ли найдется, передает Rus.Media.
Справедливости ради стоит сказать, что нередко в творческий процесс со своими идеями и пожеланиями вмешиваются сами молодожены. В этих случаях подобные фотографии появляются в социальных сетях и занимают первые страницы в семейных альбомах: