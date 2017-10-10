Убийства экс-депутата Госдумы Дениса Вороненкова: месть ФСБ и личный мотив заказчика
2017-10-10 10:07
Убийства экс-депутата Госдумы Дениса Вороненкова: месть ФСБ и личный мотив заказчика
По словам Луценко, к убийству привело переплетение личных мотивов заказчика, а также двойная месть со стороны Кремля и ФСБ.
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Генпрокурор Украины Юрий Луценко заявил в понедельник о раскрытии убийства экс-депутата Госдумы РФ Дениса Вороненкова в Киеве, передает Rus.Media. По версии следствия, заказчиком преступления выступил бывший гражданский муж вдовы политика Марии Максаковой россиянин Владимир Тюрин.
Напомним, из России в Украину Вороненков вместе с женой, также бывшим депутатом Госдумы Максаковой, поехал в прошлом году и вскоре получил там гражданство. Сам он объяснял это политическими причинами.
Однако уже 23 марта Вороненков был убит в центре Киева. Его охранник, сотрудник одной из украинских спецслужб, ранил убийцу, который позже скончался в больнице. Следствию удалось задержать двух подозреваемых в причастности к организации убийства, еще двое объявлены в розыск.
Организаторы и исполнители
Луценко заявил, что в ходе расследования резонансного убийства следствие установило всех исполнителей и организаторов преступления, а дело направлено на рассмотрение в суд.
“По результатам масштабного расследования удалось установить всех участников преступной группы, в том числе заказчиков, организаторов и исполнителей, причастных к этому убийству. Удалось воссоздать полную хронологию событий, от подготовки преступления до задержания подозреваемых лиц”, — заявил Луценко.
Он рассказал, что убийство совершил украинец Павел Паршов “по предварительному сговору с гражданами Украины Юрием Василенко, Александром Лосем, Ярославом Левинцом и Ярославом Тарасенко”. Паршов был убит охранником Вороненкова при попытке покинуть место преступления. Однако украинским правоохранителям удалось задержать Лося и Тарасенко, сейчас они находятся под арестом. Левинец и Василенко объявлены в розыск.
По словам генпрокурора, непосредственным заказчиком преступления выступил бывший гражданский муж вдовы Вороненкова Тюрин. При этом, подчеркнул Луценко, убийство планировалось “руководством ФСБ совместно с руководителями преступного мира России”.
Примечательно, что представители украинских правоохранительных органов уже в первые часы после убийства Вороненкова заявляли, что за этим якобы может стоять Россия. В Москве такие утверждения опровергали. Как отметил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, подобные измышления “о пресловутый российский след” являются абсурдными.
Украинские правоохранители официально Тюрина подозревают в причастности к убийству Вороненкова, они намерены требовать у РФ его экстрадиции. По мнению экспертов, Россия на это не пойдет.
“В данном вопросе необходимо учитывать, что, согласно действующему законодательству, граждане Российской Федерации, совершившие преступление на территории иностранного государства, не подлежат выдаче этому государству”, — сказал адвокат Сергей Михайлов, отметив, что, по его мнению, Тюрин не будет выдан украинской стороне, даже если такие будут заявлены требования.
Украинский генпрокурор заявил, что также статус подозреваемого в деле по статье “соучастие в убийстве” может получить сын Тюрина — Дмитрий, который, по версии следствия, занимался подбором исполнителей убийства в Украине. На данный момент его процессуальный статус в деле не определен.
Мотивы убийства
Луценко рассказал, что Вороненков дал показания в качестве свидетеля по ряду уголовных дел, которые расследуются в Украине, в том числе в деле против бывшего украинского президента Виктора Януковича, что могло послужить мотивом для убийства. Также, по словам генпрокурора, “Тюрин имел личный мотив убийства”.
Экс-депутат Госдумы РФ Илья Пономарев, который является свидетелем по делу об убийстве, заявил, что вдова Вороненкова доверяет результатам расследования в Украине, хотя сначала она считала невероятной версию, что заказчиком выступил Тюрин.
“Я разговаривал с Марией, у нас общая позиция, что мы доверяем результатам этого расследования и считаем, что следствие действительно докопалось до правды. В то же время следует подчеркнуть, что у господина Тюрина не было прямого мотива самого по себе заказывать это убийство, и с самого начала эту версию, когда она рассматривалась, Маша считала совершенно невероятной, потому что она общается с ним, и для нее эти выводы, которые были сделаны, — шок и личная трагедия”, — заявил Пономарев.
Доказательства
В ходе пресс-конференции, на которой руководство генпрокуратуры Украины объявило о завершении расследования, были предоставлены доказательства подготовки преступления.
По словам первого заместителя прокурора Киева Павла Кононенко, в организацию и исполнение преступления непосредственно на территории Украины были привлечены пятеро украинцев. Кононенко сообщил, что Тюрин, “используя свои связи в криминальном мире Украины, привлек к исполнению преступления своего давнего друга по криминалу Юрия Василенко, который был ранее осужден в РФ”. В свою очередь Василенко, по мнению следствия, сформировал остальные команды.
Представители прокуратуры в качестве доказательства вины организаторов преступления предъявили видео с камер наблюдения, записи телефонных разговоров фигурантов дела, снимки использованного оружия, документы об аренде и покупке авто, которые были использованы для убийства. При этом, говоря о причастности Тюрина до заказного убийства Луценко сослался на данные главного управления разведки (ГУР) Минобороны Украины.
В свою очередь заместитель генпрокурора Киева сообщил, что на причастность Тюрина к преступлению указывает визит его сына в Киев весной этого года, незадолго до убийства, где он якобы встретился с организатора убийства. “Двадцатого марта 2017 года на территорию Украины самолетом “Рим-Киев” прибывает гражданин РФ Дмитрий Тюрин – сын Тюрина. По данным ГУР, он привез часть денег (за убийство – ред.)”, — сообщил Кононенко.
Луценко добавил, что “следствием доказан факт пребывания Дмитрия Тюрина и организаторов убийства в одном месте после прилета Тюрина и их контакт”.
При этом, отвечая на вопрос, какая сумма была заплачена за совершение убийства, Луценко заявил, что “прокуратура не владеет этой информацией”.