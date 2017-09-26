Убийства 17 инкассаторов в Харькове связаны между собой
2017-09-26 06:07
Убийства 17 инкассаторов в Харькове связаны между собой
Согласно полиции, на сегодня есть достоверные или нет” – приметы убийцы.
Все убийства инкассаторов в Харькове, произошедших за последние 11 лет, связаны между собой, передает Rus.Media.
Так сказал на пресс-конференции новый начальник ГУ Нацполіції Харьковской области генерал Олег Бех.
“Сегодня я уже изучил материалы этого дела. Одиннадцать лет и 17 погибших – все эти преступления связаны между собой. За это время преступник завладел четырьмя автоматами Калашникова и четырьмя пистолетами Макарова. Именно такое оружие использовалось при совершении этих преступлений”, – отметил Бех.
По его словам, на сегодня есть достоверные или нет” – приметы убийцы: “Его ДНК совпало по ряду преступлений, это одно и то же лицо”.
“Следствие продолжает свою работу. Я беру это под личный контроль”, – добавил Бех.
Как сообщалось ранее, с 2001 года в Харькове произошло семь нападений на инкассаторские автомобили, в том числе, с деньгами или ценными бумагами “правэкс-банка”, “Сбербанка” (несколько раз), банка “Аваль”, ломбарда, наконец, в 2015 году, “Укрпочты”, где похищено сразу 2 млн грн. Никто не задержан.