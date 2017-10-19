У украинцев выманивают деньги с помощью новой аферы

despravda | 19.10.2017 | Экономика | Комментариев нет

2017-10-18 22:46

У украинцев выманивают деньги с помощью новой аферы
Стали известны детали.

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У украинцев выманивают деньги с помощью новой аферы,передает Rus.Media.

Преступники рассылают смс-сообщения якобы от Государственной фискальной службы, в которой указывают сумму задолженности и просят перезвонить по вказанами номерами мобильных телефонов. Об этом рассказал харьковский адвокат Антон Зубков.

“Это очередная афера. Клиент получил уведомление. Перезвонил по указанному номеру и через несколько минут минус 40 гривен со счета”, – рассказал Зубков.

В Государственной фискальной службе говорят, что не рассылают такие смс.

“Государственная фискальная служба Украины не рассылает SMS-сообщения плательщикам, которые якобы содержат информацию относительно суммы долга и контактные мобильные номера, куда плательщик может обратиться за уточнением. Администрирование и уплата налогов, погашение долгов происходит в соответствии с требованиями действующего законодательства Украины”, – рассказали в пресс-службе ведомства.

В случае получения таких сообщений там советуют обращаться в полицию.

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