У владельца лодки Наутилус нашли фото и видео обезглавленной женщины
2017-10-04 06:35
У владельца лодки Наутилус нашли фото и видео обезглавленной женщины
Фотографии и видео обезглавленной женщины нашли на жестком диске капитана подводной лодки Наутилус Петера Мадсена, которого обвиняют в убийстве журналистки Ким Валле.
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На жестком диске, который мог принадлежать капитану и владельцу частной подводной лодки “Наутилус” Петеру Мадсену, нашли фотографии и видео обезглавленной женщины, которую пытают, обезглавливают и сжигают, передает Rus.Media. Напомним, что датского изобретателя обвиняют в убийстве журналистки Ким Валле.
Сам Мадсен заявил, что жесткий диск ему не принадлежит, и все, кто работал с ним в лаборатории имели доступ.
Суд оставил владельца “Наутилуса” под стражей еще на четыре месяца, поскольку расследование продолжается.
Подводная лодка, что до катастрофы считалась крупнейшей частной субмариной в мире, Мадсен построил в 2008 году. Деньги на свой грандиозный проект он собрал на краудфандинговой платформе.
10 августа стало известно о том, что “Наутилус” затонул. В тот же день пропала и шведский репортер Ким Валле. Тогда Мадсен заявил, что на борту произошла авария, он спасся, а женщина исчезла. 21 августа у берегов Копенгагена нашли тело женщины без ног, рук и головы. Экспертиза определила, что останки принадлежали пропавшей журналистке.
Позже датский изобретатель Петер Мадсен рассказал, что убил Ким Валле случайно. Он якобы придерживал 70-килограммовую дверь внутри лодки, когда мимо проходила журналистка. Он поскользнулся на мокром полу, и дверь захлопнулась, сильно ударив 30-летнюю женщину. Валле скончалась на месте, а Мадсен растерялся и впал в истерику. По его словам, он хотел убить и себя, потому что чувствовал свою вину за смерть журналистки, но потом передумал и затопил лодку. Перед этим он расчленил тело, чтобы скрыть следы трагедии.
Мэдсен также отрицает, что у него была любовная интрига с репортером, или он ее изнасиловал перед убийством.