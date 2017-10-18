У соратника Семенченко изъяли арсенал оружия – готовились к мирным протестам?
2017-10-17 21:55
У соратника Семенченко изъяли арсенал оружия – готовились к мирным протестам?
Советник главы МВД Зорян Шкиряк отчитался о результатах обыска.
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Сотрудники Национальной полиции и СБУ 17 октября изъяли целый арсенал нелегального оружия у человека, что имеет непосредственное отношение к формированию” народного депутата от “Самопомочі” Семена Семенченко, передает Rus.Media.
Об этом сообщил советник главы МВД Зорян Шкиряк в своем Facebook.
“Сегодня, в рамках уголовного производства и проведения оперативно-следственных мероприятий сотрудники Нацполиции и СБУ провели санкционированный обыск в гараже гражданина М., который имеет непосредственное отношение к формированию Константина Гришина (наст. имя Семенченко )” – написал Шкиряк.
По его словам, в ходе обыска был изъят арсенал оружия – автомат АКС, 5 боевых гранат РГД-5, цинковый ящик патронов калибра 5.45.
“Вчера охранники Сакварелидзе, сегодня соратники Гришина. Видимо до мирных акций протеста готовились не так?” – написал советник главы МВД.
Стало известно, что задержанными являются люди, приближенные к охраннику экс-заместителя генпрокурора Украины Давида Сакварелидзе.