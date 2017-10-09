У Саакашвили предсказывают, чем закончится масштабный бунт под Радой

despravda | 09.10.2017 | Политика | Комментариев нет

2017-10-09 19:23

У Саакашвили предсказывают, чем закончится масштабный бунт под Радой
17 октября власть назовет участников акции агентами Кремля.

Подпишитесь на новости «UkrMedia» в Facebook или Twitter

Бывший заместитель генерального прокурора Украины, экс-прокурор Одесской области, а ныне член политсовета «Движение новых сил» Давид Сакварелидзе предрекает, чем закончатся массовые акции в Киеве у здания Верховной Рады, передает Rus.Media.

Свое мнение он озвучил одной картинкой, которую опубликовал у себя в Facebook.

Сакварелидзе уверен, что 17 октября власть назовет участников акции агентами Кремля.

 

Похожие записи

Об авторе

despravda