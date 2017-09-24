У нового прокурора сил АТО нашли дом на 480 кв. м, две машины и Harley-Davidson
2017-09-24 10:23
У нового прокурора сил АТО нашли дом на 480 кв. м, две машины и Harley-Davidson
Из недвижимого имущества Цыцак задекларировал дом площадью 480 кв. м возле Ужгорода и четвертую часть квартиры в Мукачево.
Новый руководитель военной прокуратуры сил АТО Олег Цыцак владеет домом площадью 480 кв. м двумя автомобилями, квадроциклом и брендовой мотоциклом Harley-Davidson. Об этом говорится в расследовании проекта «Декларации» на сайте Bihus.info.
Согласно декларации за 2016 год, в собственности Цицака является спортивный автомобиль BMW M5 2009 года выпуска, Peugeot 307 2005 г. в., квадроцикл Kawasaki 360 и мотоцикл Harley-Davidson Night Rod Special.
Также прокурор указал в декларации право пользования еще одним квадроциклом – Yamaha Grizzly, кроссовером Nissan Qashqai и прицепом для транспортировки мототехники Excalibur S2-1500.
Из недвижимого имущества Цыцак задекларировал дом площадью 480 квадратных метров в селе Сторожница около Ужгорода и четвертую часть квартиры в Мукачево на 90 «квадратов». Жена прокурора Людмила Цыцак в 2016 году арендовала квартиру площадью 50 кв. м в Польше.
Кроме того, из ценного имущества военный прокурор владеет двумя дорогими часами и гладкоствольным ружьем Merkel DF 65T.
Наличными Цицак сохраняет 120 тысяч гривен, отмечает СМИ.
С 1997 по 2001 годы будущий прокурор работал помощником председателя Закарпатского областного суда, а в 2001-2011 годах был судьей в городских судах Мукачева и Ужгорода.
«Как ранее выяснила закарпатская правозащитница Лариса Ступак, службу в ВСУ Олег Цицак никогда не проходил, а воинское звание «майор юстиции» ему было присвоено в 2015 году в процессе переаттестации. Также в 2014 году он прославился тем, что был задержан ГАИ за управление автомобилем в нетрезвом виде» , – пишет издание.