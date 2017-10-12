У нового Mercedes CLS будут мощные двигатели
- Главная
- “
- Авто
- “
2017-10-12 14:02
У нового Mercedes CLS будут мощные двигатели
Новый купеобразный седан Mercedes CLS третьего поколения официально представят на автосалоне в Лос-Анджелесе в конце ноября.
Подпишитесь на новости «UkrMedia» в Facebook или Twitter
В модельной линейке бренда четырехдверки займет место между E-Класса и S-Class. Седан построен на той же заднеприводной модульной платформе MRA, что и E-Class. В стандартном оснащении пассивная подвеска (двухрычажка спереди и многорычажка – сзади). В качестве опции будут предлагаются адаптивные амортизаторы или многокамерная пневмоподвеска. То же доступно и для Е-класса, но настройки ходовой части и рулевого управления модели CLS будут отличаться большей спортивностью, передает Rus.Media.
Но есть у седана и свои особенности. В первую очередь это полностью измененный дизайн экстерьера, который подчеркивает спортивный стиль автомобиля. Абсолютно новый в третьего поколения и салон. Архитектура, фурнитура и оснащение прототипа достались от нынешних моделей E – и S-класса. В салоне установлены два дисплея. На один выводится информация с приборов управления, второй предназначен для управления медиасистемой. Дефлекторы вентиляции в виде турбинных колес с меняющими цвет светодиодами выполняют еще и декоративную роль. Такое дизайнерское решение является и в купе и кабриолетов E-класса. Кроме того, впервые Mercedes CLS получит трехместный задний ряд, центральное сидение предназначено для ребенка. За доплату сиденья заднего ряда укомплектуют надувными ремнями безопасности.
В моторной гамме будут исключительно мощные бензиновые, дизельные и гибридные силовые установки. Предполагается, что наименее продуктивной станет версия с четырехцилиндровым дизельным мотором мощностью 241 л. с. Появится в моторной гамме и гибридная модификация суммарной мощностью 295 к. с., в которой электромотор будет работать совместно с бензиновой наддувной «четверкой» 2.0.
Получит CLS и новые рядные «шестерки»: дизельные 285 или 340 «лошадей» и 362-сильный бензиновый агрегат с электродвигателем EQ Boost 48V. Появится и гибридная AMG-версия мощностью 429 к. с.
В стандартной комплектации седан получит 18-дюймовые колесные диски. В качестве опции будут предлагаться 19 – и 20-дюймовые.
Старт серийного производства Mercedes CLS третьего поколения запланирован на начало 2018 года.