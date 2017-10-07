У нардепа Грановского из-под Кабмина украли авто с документами
2017-10-07 08:18
У нардепа Грановского из-под Кабмина украли авто с документами
Сообщается, что машина была оставлена недалеко от Кабмина с открытыми дверями и не заглушенным двигателем.
Подпишитесь на новости «UkrMedia» в Facebook или Twitter
Из-под Кабмина угнали автомобиль, в котором был ноутбук и сумка с документами на имя народного депутата БПП Александра Грановского, сообщает LIGA, передает Ukr.Media.net, ссылаясь на источники в силовых органах.
Согласно информации, кража произошла 5 октября.
Сообщается, что машина была оставлена недалеко от Кабмина с открытыми дверями и не заглушенным двигателем. Неизвестные воспользовались моментом и украли авто.
Было заявлено о краже.
GPS авто нашли возле станции метро Петровка без повреждений.
Заявитель сообщил, что из автомобиля исчезла сумка с документами на имя народного депутата Александра Грановского и ноутбук. Народный депутат Александр Грановский – близкий соратник депутата Игоря Кононенко, партнера и друга президента Украины Петра Порошенко.
Кононенко и Грановский регулярно приезжают в администрацию президента и Службу безопасности Украины во время встреч президента с руководством СБУ, в частности с Василием Грицаком.