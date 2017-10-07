У нардепа Грановского из-под Кабмина украли авто с документами

despravda | 07.10.2017 | Экономика | Комментариев нет

2017-10-07 08:18

У нардепа Грановского из-под Кабмина украли авто с документами
Сообщается, что машина была оставлена недалеко от Кабмина с открытыми дверями и не заглушенным двигателем.

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Из-под Кабмина угнали автомобиль, в котором был ноутбук и сумка с документами на имя народного депутата БПП Александра Грановского, сообщает LIGA, передает Ukr.Media.net, ссылаясь на источники в силовых органах.

Согласно информации, кража произошла 5 октября.

Сообщается, что машина была оставлена недалеко от Кабмина с открытыми дверями и не заглушенным двигателем. Неизвестные воспользовались моментом и украли авто.

Было заявлено о краже.

GPS авто нашли возле станции метро Петровка без повреждений.

Заявитель сообщил, что из автомобиля исчезла сумка с документами на имя народного депутата Александра Грановского и ноутбук. Народный депутат Александр Грановский – близкий соратник депутата Игоря Кононенко, партнера и друга президента Украины Петра Порошенко.

Кононенко и Грановский регулярно приезжают в администрацию президента и Службу безопасности Украины во время встреч президента с руководством СБУ, в частности с Василием Грицаком.

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