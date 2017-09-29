У Луценко «поблагодарили» журналисту, который предупредил нардепа Онищенко об аресте
2016-06-15 17:34
У Луценко «поблагодарили» журналисту, который предупредил нардепа Онищенко об аресте
Пресс-секретарь генерального прокурора Украины Лариса Сарган выразила возмущение действиями известного журналиста Дмитрия Гнапа, который публично заявил о подготовке ареста народного депутата Александра Онищенко.
Пресс-секретарь генерального прокурора Украины Лариса Сарган выразила возмущение действиями известного журналиста Дмитрия Гнапа, который публично заявил о подготовке ареста народного депутата Александра Онищенко.
Об этом она написала в соцсети.
«Известный журналист Дмитрий Гнап предупредил нардепа Александра Онищенко, что пора бежать из страны. Причем предупредил публично, через ФБ. С многими перепостами в СМИ. Если Онищенко уедет за границу, благодарить будем Дмитрию Гнапу?», – пишет пресс-секретарь Луценко.
Отметим, что ранее в среду, 15 июня, Гнап написал на своей странице в соцсети, что ожидается арест еще одного народного депутата. Согласно инсайдерской информации, которая попала в его распоряжение, в Национальном антикоррупционном бюро уже подготовили представление на снятие неприкосновенности и арест Онищенко, известного также как Кадыров.
«Представление уже подписано антикоррупционным прокурором Холодницьким и лежит на столе у генпрокурора юрия Луценко. Надеюсь, Юрий Витальевич выполнит свое обещание ловить действительно крупную рыбу», – написал журналист.
Напомним, в марте этого года сотрудники НАБУ провели обыск в общественной приемной Александра Онищенко. Такие действия были осуществлены в рамках расследования коррупционной схемы в компании «Укргаздобыча».