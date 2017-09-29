У Луценко «поблагодарили» журналисту, который предупредил нардепа Онищенко об аресте

despravda | 29.09.2017 | Политика | Комментариев нет

2016-06-15 17:34

У Луценко «поблагодарили» журналисту, который предупредил нардепа Онищенко об аресте
Пресс-секретарь генерального прокурора Украины Лариса Сарган выразила возмущение действиями известного журналиста Дмитрия Гнапа, который публично заявил о подготовке ареста народного депутата Александра Онищенко.

Пресс-секретарь генерального прокурора Украины Лариса Сарган выразила возмущение действиями известного журналиста Дмитрия Гнапа, который публично заявил о подготовке ареста народного депутата Александра Онищенко.

Об этом она написала в соцсети.

«Известный журналист Дмитрий Гнап предупредил нардепа Александра Онищенко, что пора бежать из страны. Причем предупредил публично, через ФБ. С многими перепостами в СМИ. Если Онищенко уедет за границу, благодарить будем Дмитрию Гнапу?», – пишет пресс-секретарь Луценко.

Отметим, что ранее в среду, 15 июня, Гнап написал на своей странице в соцсети, что ожидается арест еще одного народного депутата. Согласно инсайдерской информации, которая попала в его распоряжение, в Национальном антикоррупционном бюро уже подготовили представление на снятие неприкосновенности и арест Онищенко, известного также как Кадыров.

«Представление уже подписано антикоррупционным прокурором Холодницьким и лежит на столе у генпрокурора юрия Луценко. Надеюсь, Юрий Витальевич выполнит свое обещание ловить действительно крупную рыбу», – написал журналист.

Напомним, в марте этого года сотрудники НАБУ провели обыск в общественной приемной Александра Онищенко. Такие действия были осуществлены в рамках расследования коррупционной схемы в компании «Укргаздобыча».

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