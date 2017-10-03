У Курченко забрали футбольный клуб Металлист
2017-10-03 13:35
У Курченко забрали футбольный клуб Металлист
Имущественные права возвращены в госсобственность в порядке спецконфіскації.
Суд передал государству права на футбольный клуб Металлист (Харьков).
Об этом заявил генеральный прокурор Юрий Луценко, передает Rus.Media.
“Футбольный клуб (ФК) “Металлист” теперь будет принадлежать не беглецам-олигархам, а харьковчанам”, – сказал генпрокурор.
По его словам, суд лишил владельца Восточно-европейской топливно-энергетической компании (ВЕТЭК) Сергея Курченко прав на Металлист. Имущественные права возвращены в госсобственность в порядке спецконфіскаціі.
Напомним, 18 апреля 2016 года руководство харьковского “Металлиста”, который принадлежит беглому олигарху Сергею Курченко, рассталось с главным тренером коллектива Александром Севидовым и рассматривало возможность роспуска первой команды из-за подозрения в договорных матчах.
В начале февраля стало известно, что Курченко не выплачивал долги игрокам харьковской команды после Нового года. После этого Федерация футбола Украины запретила Металлисту регистрировать новичков за долги перед игроками.
Также СМИ узнали об отказе Курченко продать Металлист бывшему владельцу Александру Ярославскому.
Позже за долги перед коммунальными службами Киевский районный суд Харькова арестовал имущество футбольного клуба Металлист, который принадлежит олигарху Сергею Курченко.
Кроме того, прокуратура Одесской области подозревает олигарха в создании преступной организации и легализации доходов, полученных преступным путем. В связи с этим, 30 мая 2017 года прокуратура утвердила и направила бизнесмену Сергею Курченко, сообщение о подозрении.