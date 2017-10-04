У киевлянина вытащили из авто миллион гривен, пока он стоял на светофоре
2017-10-04 07:26
У киевлянина вытащили из авто миллион гривен, пока он стоял на светофоре
Потерпевший сначала направился в офис, а потом позвонил в полицию.
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«Информация о нападении на киевлянина в дежурную часть столичной полиции поступило в 16:50, передает Rus.Media.
По вызову срочно выехали патрульные полиции и следственно-оперативные группы Деснянского и Днепровского управлений полиции.
Потерпевший сообщил правоохранителям, что около 16:15 на перекрестке бульвара Перова и улицы Стальского, когда он остановился на светофоре, двое неизвестных в балаклавах разбили стекло в его автомобиле и забрали с пассажирского сиденья барсетку, а из багажника сумку, в которой находился один миллион гривен. После содеянного злоумышленники скрылись на темном автомобиле.
Потерпевший сначала направился в офис, а потом позвонил в полицию. Из объяснения 30-летнего заявителя, он хотел приобрести автомобиль, и именно с этой целью имел с собой деньги», – говорится в сообщении.
Сведения зарегистрированы в Журнале единого учета заявлений и сообщений Днепровского управления полиции. Решается вопрос об открытии уголовного производства по ч. 5 ст. 186 (грабеж) Уголовного кодекса Украины.
Правоохранители устанавливают все обстоятельства происшествия, опрашивают местных жителей – возможных свидетелей и очевидцев и разыскивают нападавших на предпринимателя. В городе введен соответствующий оперативный план.